Ноев ковчег 21 века Хатиры Гасанзаде (ФОТО)

2017-04-18 12:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В галерее имени Ваджии Самедовой (Выставочный салон Союза художников Азербайджана) в Баку состоялось открытие третьей персональной выставки Хатиры Гасанзаде под названием “XXI əsr Nuhun gəmisi” (Ноев ковчег 21 века), сообщает Trend Life. Выставка организована при содействии министерства культуры и туризма и Союза художников Азербайджана.

В экспозиции представлено 66 работ художниц в графике. На открытии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, народный художник Ариф Гусейнов и народный поэт Нариман Гасанзаде отметили, что представленные работы отличаются оригинальностью и показывают философский взгляд на происходящее в мире, метаморфозы природы и человеческого бытия, своеобразно раскрывают пути спасения от различных катаклизмов и трагических событий.

Хатира Гасанзаде выразила благодарность организаторам выставки, и отметила, что спасение человечества находится в руках самих людей, их должного мировосприятия, позитивного отношения к жизни, борьбы со злом во благо торжества справедливости и доброты.

Выставка продлится до 21 апреля.

Хатира Гасанзаде - доктор философии по искусствоведению, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. С 2005 – член Союза художников Азербайджана, с 2006 года – член Ассоциации творческих женщин Азербайджана. Работы художницы были представлены на республиканских и международных выставках, хранятся в частных коллекциях в США, Австрии, Бельгии, Турции, Испании, Китая и других стран.

(Автор: Вугар Иманов)