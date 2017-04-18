В России столкнулись грузовик и автобус, 40 человек пострадали

2017-04-18 12:22 | www.apa.az | 2

По уточненным данным, 20 пострадавших в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Удорском районе Республики Коми госпитализированы.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах республики.

По данным СК, в понедельник на автодороге Кослан-Усогорск в Коми водитель грузового «Урала» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе несовершеннолетние. Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля «Урал».

«По данным ВЦМК «Защита», пострадали 40 человек, из них водитель автобуса погиб. 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы», — сказал собеседник агентства, добавив, что еще 19 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий ДТП привлекались в общей сложности 68 человек и 15 единиц техники.