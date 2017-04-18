Азай Гулиев: «Наши партнеры должны с пониманием отнестись к изменениям в законодательстве в связи с НПО»

2017-04-18 12:22 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на проходящей в Баку конференции «Приведение азербайджанского законодательства в связи с НПО в соответствие с европейскими стандартами» заявил председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций, депутат парламента Азай Гулиев.

Отметив, что с геополитической точки зрения Азербайджан расположен в очень уязвимом регионе, депутат подчеркнул, что наша страна граничит с непростыми соседями: «Поэтому считаю, что наши партнеры должны с пониманием отнестись к изменениям в законодательстве в связи с НПО».

А.Гулиев сказал, что в Азербайджане в прошлом году был предпринят ряд шагов в связи с деятельностью иностранных доноров: «Была разработана система «Единое окно», процесс документации был упрощен. Во время встречи с нашими партнерами мы предлагаем альтернативу, и иностранным донорам, не желающим пройти правовые процедуры, мы представляем банковский счет Совета государственной поддержки НПО», - отметил депутат.