Часть Баку останется без газа

2017-04-18 12:12 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Хатаинском и Бинагадинском районах Баку возникнут ограничения в подаче газа.

Об этом Oxu.Az сообщили в Производственном объединении «Азеригаз».

В сообщении структуры отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ во вторник, 18 апреля, с 10:00 до завершения работ на проспектах Гянджи и Бабека, поселке Ахмедлы, улицах Ширвани, Х.Мамедова, Ингилаба Исмайлова и Мехмандарова в Хатаинском районе Баку, в 6, 7, 8 и 9 микрорайонах, в поселках Расулзаде, Баладжары и Хутор, а также в месте под названием Мотодром в Бинагадинском районе, возникнут ограничения в подаче газа.

У.А.

