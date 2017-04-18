Футбольный фанат погиб на матче в результате нападения болельщиков своей команды – ВИДЕО

2017-04-18 12:16 | www.oxu.az | 3

Болельщик аргентинского футбольного клуба «Бельграно» погиб в результате падения с трибуны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, об этом пишет Daily Mirror.

Инцидент произошёл во время матча чемпионата Аргентины между командами «Бельграно» и «Тальерес». На 22-летнего Эмануэля Бальбо, фаната «Бельграно», напали болельщики того же клуба. Парень попытался скрыться от хулиганов, в результате чего упал с трёхметровой трибуны и погиб.

После происшествия полицейские задержали четырёх мужчин, которые могут быть причастны к нападению. Проводится проверка.

И.Н