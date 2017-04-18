В Баку замначальника полиции умер в автомобиле
2017-04-18 12:19 | www.oxu.az | 3
В Баку заместитель начальника полиции умер в служебном автомобиле.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.
Так, замначальника Школы по подготовке рядовых и младших сержантов им.А.Н.Гейдарова, полковник полиции Дженнет Шейдаев, передвигаясь на служебном автомобиле, внезапно почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.
По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.