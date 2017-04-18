В Баку замначальника полиции умер в автомобиле

2017-04-18 12:19 | www.oxu.az | 3

В Баку заместитель начальника полиции умер в служебном автомобиле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

Так, замначальника Школы по подготовке рядовых и младших сержантов им.А.Н.Гейдарова, полковник полиции Дженнет Шейдаев, передвигаясь на служебном автомобиле, внезапно почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

Э.А.

