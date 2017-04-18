На бизнес форуме Азербайджан – ЕС примут участие порядка 300 компаний

2017-04-18 12:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- На очередном бизнес-форуме Азербайджан - ЕС, который состоится 8 июня в Баку, примут участие порядка 300 компаний с обеих сторон, сказала журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, ожидается, что на форум в Баку приедут участники высокого уровня.

«У нас будет возможность напрямую услышать от наших бизнесменов, каков бизнес-климат в Азербайджане. Также мы хотим увидеть, как мы сможем поддержать дальнейшие реформы в Азербайджане», - сказала Мард.

Мард также сообщила, что на следующей неделе ожидаются очередные переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве. По ее словам, повестка дня в ходе переговоров будет широкой и на ней планируется обсудить многие вопросы.

В ноябре Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС. Сегодня ЕС остается основным торговым партнером Азербайджана.

(Авторы: Анаханум Хидаятова, Елена Косолапова)