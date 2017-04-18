Боевики продолжают покидать Хомс

2017-04-18 12:36 | www.trend.az | 3

Пятый этап вывода вооруженных формирований завершился в пригороде Эль-Ваер на севере провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин". Предместье покинули 2010 человек, в том числе 510 боевиков.

По данным телеканала, 55 автобусов с боевиками и их семьями направились в пограничный с Турцией город Джараблус.

На предыдущих этапах (с 18 марта по 8 апреля) из Эль- Ваера было выведено 2,5 тыс. боевиков из числа сторонников "Джебхат ан-Нусры" и других экстремистских группировок. Все они отказались сдаваться властям и были перемещены в Джараблус, а также в провинцию Идлиб.