Житель США 29 лет пытается доказать налоговой службе, что не умер – ФОТО

2017-04-18 12:22 | www.oxu.az | 4

Житель Миннесоты Адам Роннинг в течение 29 лет добивается в налоговой службе права числиться живым.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Fox News.

В 1987 году матери Роннинга сообщили, что она больше не сможет получать выплаты за своего четырёхлетнего ребёнка, так как в системе произошёл сбой и Адам стал числиться мёртвым. Следующие годы семья провела в спорах со службами, которые отказываются менять статус американцу и делать возврат налогов.

Примечательно то, что не помогло и специальное письмо из министерства финансов США, которое подтвердило, что мужчина жив.

Н.О.