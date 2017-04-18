Назван объем невыплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся банков

2017-04-18 12:25 | www.oxu.az | 3

Общий объем обязательств по невыплаченным вкладам азербайджанских банков, находящихся в процессе ликвидации, составляет 26,8 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

По его словам, вкладчики 10 закрывшихся банков получили компенсации на сумму 727 млн манатов.

«Общий объем вкладов в этих банках составлял 1,13 млрд манатов. Компенсации получили 22,666 тыс. застрахованных вкладчиков. 175 тыс. 943 человека компенсацию не получили. В целом, общие обязательства по этим банкам составляют 2,9 млрд манатов».

У.А.

