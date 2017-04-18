Азербайджанский Atabank поглощает Caspian Development Bank (версия 2)

2017-04-18 12:41 | www.trend.az | 4

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12.05)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Caspian Development Bank в связи с реорганизацией будет ликвидирован и присоединен к ОАО Atabank, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте AtaBank.

В соответствии с решением общего собрания акционеров этих банков временно исполнять обязанности председателя правления Atabank будет Даянат Гулиев, а обязанности председателя Наблюдательного совета - Фарах Мамедова.

"В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC, с которой достигнута первичная договоренность", - сказано в сообщении.

В то же время до государственной регистрации оба банка будут исполнять свои обязанности по гражданско-правовым контрактам, заключённым со всеми контрагентами, по отдельности.

Функционирующий с 1993 года AtaBank входит в состав AtaHolding. Основным акционером AtaBank является AtaHolding, владеющий 76-процентным пакетом акций банка. Остальные 24 процента акций банка принадлежат физическим лицам.

Caspian Development Bank был зарегистрирован в 1988 году как Universal Bank, в 2001 году сменил название на Kovsar Bank, а в январе 2015 года банк, получив новую лицензию на осуществление банковской деятельности, вышел на рынок под названием ОАО Caspian Development Bank.

Акционерами банка являются ООО Synergy Group (99,91 процента), Гасан Джафаров (0,08 процента), Ибрагим Алышов (0,01 процента).

(Автор: Азад Гасанли)