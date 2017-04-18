Бакинский шопинг-фестиваль превратит столицу и весь Азербайджан в "Мекку" туризма - главред российского издания

2017-04-18 12:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый Бакинский шопинг-фестиваль превратит столицу и весь Азербайджан в "Мекку" туризма, сказал во вторник главный редактор периодического издания "Аналитика Юга России" Евгений Михайлов.

"Я не раз был в прекрасном городе Баку. Гостеприимная столица Азербайджана рада туристам и принимает их по высшему разряду. Прекрасные гостиницы, умеренные цены и красота города - это лучшее, что я встречал за последние годы. Нет сомнений, что первый шопинг-фестиваль для туристов привлечет многих участников и это станет большим почином для достижения главной цели - сделать Баку и республику "Меккой" туризма", - сказал Михайлов.

Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая.

Со списком магазинов, прошедших регистрацию, а также присоединившихся к фестивалю, можно ознакомиться по ссылке http://bakushopfest.com/ru/our-stores/. На протяжении месяца эти магазины будут радовать покупателей выгодными предложениями.



Если вы хотите приобрести любимые товары по выгодным ценам, а вдобавок получить обратно часть потраченных средств, спешите делать покупки в магазинах-участниках Бакинского шопинг-фестиваля.



Покупатели смогут воспользоваться системой возврата НДС, которая распространяется на все товары присоединившихся к фестивалю магазинов.



Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.