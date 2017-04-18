WT: Подстрекательская риторика Саргсяна вызывает беспокойство в Вашингтоне

2017-04-18 12:30 | www.oxu.az | 3

Возможная установка ядерных боеголовок на полученные Арменией ракеты «Искандер» грозит ядерной войной в регионе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Washington Times.

«Кавказские горы, которые простираются между Черным и Каспийскими морями, вскоре могут превратиться в точку ядерной вспышки из-за опасного бряцания оружием со стороны президента Армении Сержа Саргсяна. Армения незаконно захватила территории западного Азербайджана - притязание, поддержанное военной агрессией против Азербайджана, включая массовое убийство 600 его граждан в 1992 году. К сожалению, Армения выводит регион на грань ядерной войны», - говорится в статье.

Автор отмечает, что Армения получила ракетные комплексы «Искандер» от России осенью прошлого года.

«Это была крупная провокация, означающая послание Азербайджану и союзнику НАТО Турции. Это согласуется с политической линией Москвы по размещению ракетных комплексов в Евразии и на Ближнем Востоке с целью угрозы западным интересам», - подчеркивает издание.

Автор указывает, что на ракеты «Искандер» можно установить ядерные боеголовки. Он также напоминает, что президент Армении Серж Саргсян стал угрожать азербайджанской стороне, заявив, что армянская сторона может нанести ракетный удар по инфраструктуре Азербайджана.

«Этот новый раунд подстрекательства вызывает беспокойство в нескольких отношениях в Баку и по всему региону. Подобные заявления, нервирующие соседей в регионе, вызывают беспокойство и в Вашингтоне. Фонд Джеймстауна провел панельную дискуссию на Капитолийском холме для оценки опасности в контексте размещения Арменией ракет «Искандер», указав, что новое оружие угрожает европейской стабильности, ставит союзников США под риск и потенциально нарушает соглашение 1988 года (договор о ликвидации ракет средней дальности)», - отмечает американское издание.

По мнению автора, подстрекательская риторика Саргсяна разрушает пропагандируемый сепаратистами миф о том, что захваченная Арменией азербайджанская территория является «независимой республикой».

«Данный оккупированный регион принадлежит Азербайджану и теперь является плацдармом для ракет, направленных на остальную территорию Азербайджана. Также ясно, что Саргсян использует ракеты в качестве политического оружия. Президент Армении пытается расшевелить своих националистических сторонников против Азербайджана с целью увеличения явки избирателей на выборах. Он отвергает предложения более трезвых лидеров в Армении, в том числе бывшего президента Левона Тер-Петросяна, и его план, который снизит напряженность между двумя странами», - говорится в статье.

Н.О.