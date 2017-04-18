ADIF не исключил возможности изменения процентной ставки по страхуемым вкладам

2017-04-18 14:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) может после 20 апреля рассмотреть возможность изменения верхней планки процентных ставок по страхуемым вкладам, сказал во вторник на пресс-конференции исполнительный директор фонда Азад Джавадов.

По его словам, после 20 апреля будут рассмотрены итоги первого квартала, изучено то, как изменились процентные ставки.

В настоящее время верхняя планка годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента, а в национальной валюте - 15 процентов. Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Как сказал ранее Trend Джавадов, верхняя планка по процентным ставкам страхуемых вкладов может быть полностью ликвидирована. По его словам, это может быть предпринято в результате расширения мандата ADIF и изменений в законодательство.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Членами ADIF являются все 32 банка, действующих в стране.

(Автор: Азад Гасанли)

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