Более двадцати азербайджанских компаний представят свою продукцию в Казахстане

2017-04-18 14:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Более двадцати азербайджанских компаний-экспортеров, занятых в сфере производства фруктовых соков, минеральных вод, винно-коньячной продукции, свежей плодоовощной продукции, лечебных травяных чаев представят свою продукцию в рамках организации торговых миссий в Казахстане.

Азербайджанские производители представят свою продукцию в рамках торговых миссий в Алматы и Астане 23-26 апреля, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Казахстане.

Организаторами мероприятия являются министерство экономики Азербайджана и Фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке посольства Азербайджана в Казахстане.

В состав торговой миссии включены также представители компаний-производителей строительных материалов и мебельной продукции для городских парков.

Основной целью миссии является укрепление и активизация двухстороннего торгово-экономического сотрудничества деловых кругов, а также ознакомление с торговым потенциалом Азербайджана.

«Казахстан для азербайджанских инвесторов является хорошим рынком сбыта. Географически мы очень близки и Каспий нас объединяет. Ежедневные паромные сообщения, агрорейсы в направлении Казахстана, создают устойчивую логистику для транспортировки грузов. В первую очередь мы экспортируем сюда то, что было традиционно развито в Азербайджане: в частности, это оборудование нефтяного машиностроения, и Казахстан является хорошим рынком сбыта для такой продукции. Западные регионы Казахстана по климатическим условиям непригодны для развития сельского хозяйства, существует серьезная нехватка воды, некоторые города функционируют при помощи опреснителей. Поэтому данные регионы привлекательны как рынок сбыта сельхозпродукции», - сказал ранее в интервью Trend посол Азербайджана в этой стране Рашад Мамедов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Казахстаном в 2016 году составил почти 124,4 миллиона долларов, в том числе экспорт в эту страну - более чем 26 миллионов долларов.