Названы самые распространенные болезни среди азербайджанских школьников

2017-04-18 12:43 | www.oxu.az | 3

Существует несколько болезней, от которых больше всего страдают азербайджанские школьники. Предотвратить их можно профилактическими мероприятиями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил завсектором отдела мониторинга, анализа и İT Государственного агентства по обязательному медстрахованию Турал Гулу.

По его словам, в число этих болезней входят нарушения осанки, сколиоз, кифоз, лордоз, проблемы со зрением, заболевания пищеварения и нервной системы:

«Принимаются меры для решения этих проблем. Например, правильный выбор сидений в классных комнатах важен для правильного формирования осанки ребенка. Важно следить, чтобы ученики периодически мыли руки. На переменах следует выполнять спортивные движения, организовывать соревнования, тренировать глазные мышцы для профилактики встречаемых заболеваний».

Советник министра образования Гасан Гасанли отметил, что если в образовательных учреждениях соблюдать правила гигиены, создать здоровую социальную, психологическую среду, учитывать физическое и психологическое состояние детей, то качество образования вырастет.

А.М.

