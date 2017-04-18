США отправят к берегам Кореи сразу три авианосца

2017-04-18 12:47 | www.oxu.az | 3

США планируют отправить к берегам Корейского полуострова не один авианосец «Карл Винсон», как сообщалось ранее, а сразу три авианосные ударные группы. В данный момент Вашингтон и Сеул обсуждают их участие в совместных учениях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Комсомольскую правду, о том, что к берегам Южной Кореи прибудут три американских авианосца, сообщил источник в правительстве Южной Кореи.

Как ожидается, атомный авианосец «Карл Винсон» войдет в Японское море к 25 апреля. Вместе с ним к Корейскому полуострову прибудут «Рональд Рейган» и «Нимиц».

По словам источника, переброска к берегам Южной Кореи сразу трех ударных групп — беспрецедентный случай.

Отправка ударных групп к Корейскому полуострову, вероятно, связана с испытаниями ядерного оружия, которые проводит Пхеньян. В КНДР переброску авианосцев сочли свидетельством агрессивных намерений США и заявили о готовности нанести ответный удар в случае провокаций.

Н.О.