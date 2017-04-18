Активы SOFAZ достигли $33,2 млрд (версия 2)

2017-04-18 14:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На первое апреля 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 33,207 миллиарда долларов, сказал во вторник на пресс-конференции глава SOFAZ Шахмар Мовсумов.

"На увеличение объема активов положительное влияние оказала разница курсов валют в инвестиционном портфеле фонда, а также повышение стоимости активов (в частности, акций и золота)", - сказал Мовсумов.



В первом квартале года доходы бюджета SOFAZ составили 3,273 миллиарда манатов, расходы - 3,848 миллиарда манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в январе-марте 2017 года составили 2 899,1 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 2,894 миллиарда манатов, бонусные выплаты - 0,1 миллиона манатов, транзитные доходы - 4,6 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за первый квартал года составили 373,4 миллиона манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам января- марта составили 873,9 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 1,525 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 27,8 миллиона манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 8,5 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде было израсходовано два миллиона манатов. Также 1,3 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2,279 миллиарда манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам первого квартала составили 3,9 миллиона манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 18 апреля составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)