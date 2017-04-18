Утвержден план деятельности Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности Азербайджана

2017-04-18 14:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности Азербайджана провела первое заседание, где был утвержден план деятельности, сказал во вторник на пресс-конференции председатель комиссии, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Шахмар Мовсумов.



По его словам, на своем первом заседании комиссия обсудила такие вопросы, как Положение комиссии, процесс принятия решений, структура работы с заинтересованными сторонами, содержание отчета по прозрачности за 2016 год, список добывающих компаний, которые предоставят отчеты, процедура выбора аудитора.

"По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения. Были также утверждены план деятельности комиссии, формы отчетности по прозрачности в добывающей промышленности и свод правил", - сказал Мовсумов.

Комиссия создана в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с повышением отчетности и прозрачности в добывающей промышленности от пятого апреля 2017 года.

Согласно указу, применение стандартов отчетности и прозрачности в добывающей промышленности должно продолжаться на основе нижеследующих международных принципов:

- управление доходами, получаемыми от природных ресурсов, во имя благосостояния граждан страны и национальных интересов, относится к полномочиям суверенных государств;

- экономное использование доходов, получаемых от природных ресурсов, является важным средством, дающим импульс снижению уровня бедности и устойчивому экономическому развитию;

- в деятельности государственных органов, в частном секторе и в общественных отношениях должны поощряться стандарты отчетности и прозрачности;

- государство должно отчитываться перед гражданами в связи с управлением доходами, получаемыми от добывающей промышленности;

- повышение прозрачности должно быть достигнуто путем соблюдения соответствующих договоров и законов;

- со стороны государственных и частных компаний, осуществляющих деятельность в добывающей промышленности, должно быть обеспечено усиление прозрачности, в том числе государственного финансового управления и отчетности;

- стандарты финансовой прозрачности страны должны распространяться на все компании, осуществляющие деятельность в добывающей промышленности;

- должно быть обеспечено участие всех заинтересованных сторон, включая государственные органы, компании, осуществляющие деятельность в добывающей промышленности, международные организации, финансовые структуры, инвесторов и неправительственные организации, в обеспечении прозрачности в этой сфере.

(Автор: Максим Цурков)