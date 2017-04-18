Tunceli'de helikopter düştü! Helikopter 8'i polis, 2'i hakim, 14 kişi vardı

2017-04-18 15:03 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Helikopterin Pülümür, Ovacık ilçesi arasında düştüğü bildirildi. Bölgede arazi şartlarının olumsuz olduğu ve dağlık bir arazi olduğu biliniyor.

A Haber Yurt Haber Şefi Kerim Ulak'ın verdiği bilgiye göre, helikopterin yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle düştüğü öğrenildi.

Helikopterin, referandumda görev yapan personeli görev yerlerine taşımak için kalktığı öğrenildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Helikopterin Pülümür, Ovacık ilçesi arasında düştüğü bildirildi. Bölgede arazi şartlarının olumsuz olduğu ve dağlık bir arazi olduğu biliniyor.

Helikopterle irtibatın kesildiği noktadan başlayan arama kurtarma çalışmaları, bölgeye gönderilen helikopterlerle devam ediyor. Ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları havadan yürütülüyor.

Sisli havaya rağmen pilotlar bölgeye hızlı bir şekilde intikal ediyor.