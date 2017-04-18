МИД Грузии: Россия продолжает провокационные шаги

2017-04-18 13:19 | www.apa.az | 3

МИД Грузии призывает Россию прекратить практику провокационных действий и уважать территориальную целостность суверенного государства.





Как передает АПА со ссылкой на apsny.ge, об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.





«Прибытие министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуми нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках его международного признанных границ и другие фундаментальные нормы международного права», -говорится в документе.





Подобные действия являются продолжением провокационной политики Москвы против Грузии и ставят целью узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства. Подобными незаконными действиями РФ безрезультатно пытается легитимировать оккупационные режимы», - отмечают в МИД Грузии.





Грузинское внешнеполитическое ведомство призывает Россию выполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе и соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.





Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 18-19 апреля оккупированную Абхазию с рабочим визитом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.





По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнения по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.