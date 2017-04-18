Министерство: Безработным не хватает пособия от государства

2017-04-18 12:50 | www.oxu.az | 2

Большинство обращающихся к нам хотят работать в SOCAR. Некоторым из них мы предлагаем другую работу с большей зарплатой, но они все равно хотят работать в SOCAR.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в ходе выступления на конференции заявил сотрудник министерства труда и социальной защиты населения Эльчин Салимов.

По словам Э.Салимова, выделяемого государством пособия недостаточно для безработных:

«В прошлом году нам выделили 15 миллионов манатов для выдачи пособий безработным. Но этих средств не хватило. Необходимо увеличить эту сумму».

У.А.

