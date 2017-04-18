В США мужчина «спокойно» умер, узнав об «импичменте» Трампа

2017-04-18 12:54 | www.oxu.az | 2

В американском штате Орегон пожилой мужчина умер после того, как ему сообщили о якобы импичменте президента США Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN.

В его некрологе сообщается, что последние слова, которые ему сказала его бывшая жена и лучший друг, были об импичменте Трампа. После этого он «спокойно» умер.

Уточняется, что 75-летный мужчина умер 6 апреля и не был «большим поклонником» Трампа.

Издание подчеркивает, что на самом деле импичмента не было.

Н.О.