ADIF продаст на аукционах имущество закрывшихся банков (версия 2)

2017-04-18 15:00 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продаст на аукционах имущество закрывшихся банков, сказал на пресс-конференции во вторник исполнительный директор фонда Азад Джавадов.

По его словам, для проведения аукционов ведутся переговоры с двумя профильными центрами.

В Азербайджане в 2016 году закрылось 11 банков - Кавказский банк развития, United Credit Bank, Bank Standard, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank и Parabank. Совокупный объем активов этих банков превышает несколько миллиардов манатов, а обязательства - 2,9 миллиарда манатов.

Как отметил глава ADIF, на сегодня почти 22,7 тысячи вкладчиков Кавказского банка развития, Bank Standard, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank и Parabank выплачены порядка 727 миллионов манатов. При этом вкладчикам осталось выплатить 26,837 миллиона манатов.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

(Автор: Азад Гасанли)

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