Нагорно-карабский конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана - МИД (ФОТО)

2017-04-18 15:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабский конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии норм и принципов международного права, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со спикером парламента Мальты Англу Фаруджей, сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана проинформировал спикера парламента Мальты о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметив роль парламентской дипломатии в современном мире, стороны подчеркнули важность развития межпарламентского сотрудничества.

На встрече стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием двустороннего сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана находится с официальным визитом на Мальте. В рамках визита министр уже встретился с премьер-министром страны.