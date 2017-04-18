Мэй назвала дату досрочных выборов в парламент Великобритании

2017-04-18 14:33 | www.apa.az | 3

Досрочные выборы пройдут в Великобритании 8 июня, будет сформирован новый кабинет министров.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Я только что провела заседание кабинета министров, мы приняли решение, что новые парламентские выборы в стране пройдут 8 июня… Стране нужно сильное правительство», — заявила Мэй, выступая в резиденции на Даунинг-стрит.

Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов улучшила свое положение в рейтинге популярности.