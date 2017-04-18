На территории Азербайджана ожидается нестабильная погода

2017-04-18 13:14 | www.oxu.az | 2

В среду, 19 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами слабый туман и изморось, вечером – кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили Oxu.Az Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12, днем 20-25, в Баку ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 апреля на Абшеронском полуострове колебание атмосферного давления, смена порывистого ветра гилавар на ветер хазри неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей, однако 20 апреля слабое и умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, туман. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 18-23, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

19 апреля в некоторых районах в течение короткого периода времени ожидается нестабильная погода, местами грозы, временами – дожди. Возможен град. Западный ветер в некоторых местах усилится. Уровень воды в реках может повыситься.

A.M.