На обеспечение макроэкономической стабильности в Азербайджане в 2017 году может потребоваться меньше средств

2017-04-18 15:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Трансферты Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны в 2017 году могут быть меньше предусмотренных 7,5 миллиарда манатов, сказал во вторник на пресс-конференции глава SOFAZ Шахмар Мовсумов.

"Как известно, в бюджете Нефтяного фонда предусмотрено выделение на эти цели 7,5 миллиарда манатов [это верхняя планка трансферта на этот год], и в первом квартале года мы перечислили в Центробанк 2,279 миллиарда манатов. Однако экономическая ситуация такова, что я думаю, что эта статья расходов не будет исполнена полностью", - сказал Мовсумов.

Как ранее сообщили Trend в SOFAZ, эти средства [7,5 миллиарда манатов] планируется направить на реализацию мероприятий, предусмотренных в денежной программе Совета финансовой стабильности на 2017 год, а также в плане мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в текущем году и в среднесрочный период. Часть этих средств также будет направлена на мероприятия по ускорению процесса оздоровления Международного банка Азербайджана.

(Автор: Максим Цурков)