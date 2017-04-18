На юго-востоке Турции потерпел крушение вертолет (Обновляется) (Версия 2)

2017-04-18 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ -

(GMT+4) В вертолете Sikorsky S-70, потерпевшем крушение в провинции Тунджели, находились 12 человек, сообщает турецкая газета Hurriyet.

«В вертолете находились семь полицейских, двое судей и три члена экипажа», - пишет газета.

Вертолет принадлежал главному управлению полиции страны и взлетел в провинции Диярбакыр.

На место крушения направлены спасатели.

15:02 (GMT+4) В провинции Тунджели на юго-востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет, сообщают во вторник турецкие СМИ.

В вертолете находилось 14 человек, 8 из них сотрудники полиции. Не исключено, что крушение могло произойти из-за плохих погодных условий.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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