Аллахшукюр Пашазаде посетит Россию

2017-04-18 14:36 | www.apa.az | 3

Председатель Управления мусульман Кавказа, Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 19 апреля совершит впоездку в Ставропольский край РФ.

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, цель визита – это участие в очередных выборах в Пятигорске председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, которым руководит муфтий Карачаево-Черкессии Исмаил Бердиев.

А.Пашазаде также примет участие в конференции, посвященной Исламской солидарности, которая пройдет в Пятигорске.

Помимо этого, А.Пашазаде в рамках визита проведет собрание с членами Высшего религиозного совета народов Кавказа, председателем которого он является.