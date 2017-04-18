В Азербайджане за 3 месяца жертвами ДТП стали 162 человека

2017-04-18 13:21 | www.oxu.az | 3

В течение трех месяцев этого года на территории республики было зарегистрировано 407 ДТП, в результате которых погибли 162 человека, 411 - получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число аварий уменьшилось на 12 фактов (2,9%), погибших – 19 человек (13,8%), раненых – 42 человека (9,3%).

140 аварий, в результате которых 44 человека погибли и 134 – получили ранения, были зарегистрированы в Баку. По сравнению с тем же периодом прошлого года число аварий увеличилось на 7 фактов (4,8%), погибших – 26 человек (16,3%), раненых – 13 человека (41,9%).

За три месяца текущего года 32,4 % зарегистрированных по республике ДТП (132 факта, 48 погибших, 175 раненых) произошли в результате обгона и выезда на встречную полосу, 30,2% аварий (123 факта, 58 погибших, 105 раненых) из-за превышения скорости, 12% аварий (49 фактов, 11 погибших, 58 раненых) из-за нарушения правил перехода пешеходного перехода, 1,7% аварий (7 фактов, 4 погибших, 5 раненых) из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

47,9% ДТП (195) произошло с участием пешеходов, в результате которых умерли 66 человек, получили ранение 145. В ДТП по республике погибли 7 детей и подростков, 46 получили травмы. По сравнению с прошлым годом число погибших детей и подростков уменьшилось на 2 человека, раненых увеличилось на 11 человек.

A.M.