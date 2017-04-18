Администрация «Ичеришехер» прокомментировала информацию о сносе крепостной стены – ФОТО

2017-04-18 13:36 | www.oxu.az | 2

Сегодня азербайджанские соцсети взбудоражила распространенная рядом пользователей информация о том, что в Ичеришехер сносится часть крепостной стены ради строительства некоего объекта, осуществляемого частными лицами.

Утверждавшие это лица также привели в доказательство фотографию, на которой видно, что у стены ведется строительство.

Как передает Oxu.Az, комментируя эти обвинения, в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров 1news.az заявили, что распространенная информация недостоверна.

«Выше Шамахинских ворот (Гоша Гала гапысы) строится здание инфопойнта для получения информации туристами и т.д. Оно не будет прилегать к крепостной стене и пристроек к ней тоже не будет. Его строит сама администрация «Ичеришехер», строительство ведется под строгим контролем для защиты исторических памятников», - подчеркнули в управлении.

A.M.