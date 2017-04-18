В Баку произошла цепная авария, есть пострадавшие (ФОТО)

2017-04-18 15:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку произошла цепная авария.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend с места происшествия, ДТП произошло в туннеле на проспекте Зии Буньятова, где столкнулись четыре автомобиля, один из которых – грузовик. Пострадали два человека.

Причиной ДТП стала резкая остановка грузовика в туннеле, в результате чего ехавшие за ним три автомобиля марки Mercedes не успели затормозить и столкнулись друг с другом.

На месте происшествия образовался большой затор, который пытаются устранить прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)