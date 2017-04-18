В Баку произошла цепная авария, есть пострадавшие (ФОТО)
2017-04-18 15:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Баку произошла цепная авария.
Как сообщает во вторник корреспондент Trend с места происшествия, ДТП произошло в туннеле на проспекте Зии Буньятова, где столкнулись четыре автомобиля, один из которых – грузовик. Пострадали два человека.
Причиной ДТП стала резкая остановка грузовика в туннеле, в результате чего ехавшие за ним три автомобиля марки Mercedes не успели затормозить и столкнулись друг с другом.
На месте происшествия образовался большой затор, который пытаются устранить прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции.
(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)