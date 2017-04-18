Активы ГНФАР превысили 33,2 млрд. долларов

2017-04-18 14:51 | www.apa.az | 3

Как сообщил глава ГНФАР Шахмар Мовсумов, доходы ГНФАР за I квартал 2017 года составили 3 млрд. 272,5 млн. манатов, расходы – 3 млрд. 847,5 млн. манатов. В отчетном периоде доходы от реализации нефтегазовых контрактов составили 2 899,1 млн. манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа составили 2 894,4 млн. манатов, бонусные выплаты - 0,1 млн. манатов, доходы от транзита – 4,6 млн. манатов. Доходы от управления средствами ГНФАР составили 373,4 млн. манатов. Внебюджетные доходы фонда от разницы валютного курса составили 873,9 млн. манатов

За I квартал 2017 года Госнефтефонд перечислил в госбюджет 1 525 млн. манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 27,8 млн. манатов, расходы на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 8,5 млн. манатов. Также 1,3 млн. манатов были направлены на финансирование проекта строительства новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде были израсходованы 2 млн. манатов, 2 279 млн. манатов – трансферы в Центробанк для обеспечения макроэкономической стабильности, расходы по управлению фондом - 3,9 млн. манатов.

Активы ГНФАР на 1 апреля 2017 года, повысившись на 0,18% по сравнению с началом года (33 147 млн. долларов), составили 33 207,2 млн. долларов.