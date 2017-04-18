В этом году иностранцами был усыновлен один ребенок из Азербайджана

2017-04-18 15:12 | www.apa.az | 3

В течение первых трех месяцев 2017 года в Азербайджане иностранцами был усыновлен один ребенок.

Об этом АПА сообщил заместитель заведующего отделом юридического обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сеймур Мамедов.

По его словам, мальчик 2008 года рождения был усыновлен гражданами Турции.

Мамедов отметил, что усыновление ребенка произошло на основании заключения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.