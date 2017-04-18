Испуганный россиянин атаковал дрон воображаемыми гранатами – ВИДЕО

2017-04-18 13:43 | www.oxu.az | 2

Испуганный дроном россиянин атаковал беспилотник воображаемыми гранатами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик с «нападением» был опубликован в Facebook-сообществе «Видач».

На видео преследуемый квадрокоптером мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить назойливый беспилотник очередью из воображаемого пулемета. «Мужик похоже, принял коптер за НЛО», - говорится в описании видео.

И.Н.