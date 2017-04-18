Два человека задержаны во Франции по подозрению в подготовке терактов – СМИ

2017-04-18 15:32 | www.trend.az | 3

Два человека задержаны во Франции во вторник утром по подозрению в том, что они намеревались провести теракты в период предвыборной кампании, передает ТАСС. Об этом сообщил сегодня телеканал BFMTV по данным, полученным из Главного управления внутренней безопасности.

"Задержание подозреваемых в подготовке теракта было проведено сегодня утром в Марселе. Задержанные - 1993 и 1987 года рождения", - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, "было установлено, что экстремисты приняли решение о проведении теракта, однако они еще не выбрали, против кого из 11 кандидатов в президенты Франции".

При этом оба задержанных, как сообщается, уже были известны правоохранительным органам как радикальные исламисты.

По данным, полученным телеканалом из источников в МВД страны, при обыске в квартире задержанных было обнаружено оружие и взрывчатые вещества.

"В настоящее время в доме, в котором проживали задержанные, ведется обыск, работают саперы. По имеющимся неофициальным данным, найдено оружие и взрывчатка. Весь квартал оцеплен полицией", - говорится в сообщении телеканала. В нем уточняется, что задержанные "не являются жителями Марселя".

Факт обнаружения оружия и взрывчатки подтвердила мэр третьего округа Марселя Лизетт Нардуччи.

Теракты могли быть проведены в ближайшие дни

Как заявил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль, задержанные были готовы в самое ближайшее время провести намеченные ими теракты.

"Согласно собранным нами данным, совершенно очевидно, что террористы, задержанные сегодня утром в третьем округе города Марселя, готовы были в самые ближайшие дни совершить теракты на территории Франции", - сказал министр.

Он сообщил, что в настоящее время кварталы, где были задержаны экстремисты, блокированы полицией. Министр уточнил, что задержанные являются гражданами Франции.

"Террористическая опасность во Франции сейчас находится на беспрецедентно высоком уровне", - заявил министр. По его словам, на период проведения выборов будет выделено 50 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности кандидатов, их предвыборных штабов и митингов.

Глава МВД также сообщил, что подробные данные относительно задержания двух предполагаемых террористов в Марселе объявит прокуратура.

Выборы нового президента страны пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.