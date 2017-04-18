Президент Казахстана поздравил турецкого коллегу

2017-04-18 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил поздравительную телеграмму своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с успешным проведением общенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны, сообщает пресс-служба президента Казахстана во вторник.

«Итоги референдума являются ярким свидетельством вашего высокого авторитета среди народа Турции и поддержки вашей политики, направленной на укрепление позиций страны на международной арене», - сказано в телеграмме.

Президент Казахстана выразил уверенность, что под руководством Эрдогана Турция останется светским государством с прочным общественным согласием, имеющим значимое место в глобальной политике и внесет еще больший вклад в сохранение стабильности в регионе.

«Уверен, что сложившееся тесное сотрудничество между Казахстаном и Турцией будет продолжено в духе взаимопонимания во благо народов двух стран», - говорится в телеграмме.

Назарбаев пожелал президенту Турции больших успехов на его ответственном посту, а братскому народу Турции - дальнейшего развития и процветания.

В минувшее воскресение в Турции состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию. По предварительным данным, за поправки проголосовали 51,33 процента избирателей.

(Автор: Елена Косолапова)