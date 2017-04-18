Шахмар Мовсумов: «Трансферт в Центробанк не будет исполнен в полном объеме»

2017-04-18 15:14 | www.apa.az | 2

Госнефтефонд Азербайджана для обеспечения макроэкономической стабильности осуществил трансферт в Центробанк в размере 2 млрд. 279 млн. манатов. Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в этом году планируется из ГНФАР осуществить трансферт в ЦБА на 7,5 млрд. манатов. «Наши расчеты и прогнозы показывают, что этот трансферт не будет исполнен в полном объеме».