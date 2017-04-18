В Турции потерпел крушение вертолет, на борту которого были 12 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-04-18 15:16 | www.apa.az | 2

Сегодня в районе Тунджели потерпел крушение вертолет, на борту которого были 7 полицейских, 2 судей и 3 члена экипажа.

Как сообщает АПА со ссылкой на Milliyet, вертолет упал в 13:30 по местному времени.

Находящиеся на борту судьи были членами избирательной комиссии.

Для проведения поисково-спасательной операции на место крушения направилась 1 рота и 10 спасателей из Диярбакыра.

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15:01

В Турции полицейский вертолет потерпел крушение.

Как сообщает АПА со ссылкой на Hüriyyet, на борту находились 14 человек, 8 из которых полицейские.

На место крушения направилась поисково-спасательная группа.