Ученые впервые поймали гигантского корабельного червя – ВИДЕО

2017-04-18 14:10 | www.oxu.az | 3

Ученые на Филиппинах изучили гигантского корабельного червя. Экземпляр около метра длиной стал первым, которого удалось поймать живым, хотя многочисленные попытки предпринимались и раньше, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Операция по охоте за ним проводилась командой ученых из нескольких стран.

Животное, которое называется гигантским корабельным червем, на самом деле является моллюском. В классической классификации - Kuphus polythamia.

Червем существо называют из-за формы и характерной увлажненной поверхности кожи. Определение «корабельный» в его названии появилось из-за того, что родственники Kuphus polythamia кормятся помимо прочего остатками затонувших деревянных кораблей.

Животное интересовало ученых из-за своего необычного образа жизни - Kuphus polythamia проводит жизнь, зарывшись в морское дно.

Забурившись в песок так, чтобы на поверхности оставались только два отростка для дыхания, моллюск создает вокруг себя панцирь из твердого материала, который становится все толще по мере того, как моллюск растет.

Н.О.