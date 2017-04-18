Азербайджан уделяет значительное внимание производству продукции экспортной направленности - депутат

2017-04-18 15:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В процессе развития экономики Азербайджана значительное внимание уделяется производству продукции экспортной направленности, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что правительство и лично Президент Ильхам Алиев уделяют большое внимание этому вопросу. «На состоявшемся в Евлахе при участии Президента Азербайджана республиканском совещании ненефтяных экспортеров был рассмотрен весь комплекс вопросов в данной сфере. Выступления главы государства и других участников показали, что Азербайджан находится на верном пути: бренд Made in Azerbaijan уже получил признание в мире. Многие зарубежные страны проявляют существенный интерес, как к промышленной, так и к сельскохозяйственной азербайджанской продукции», - сказал Мирзазаде.

Айдын Мирзазаде сказал, что в ходе совещания Президент Ильхам Алиев коснулся вопроса, касающегося поставок азербайджанской оборонной продукции на зарубежные рынки. «Азербайджан одна из стран, осуществляющих первые шаги в области экспорта оборонной продукции. Однако, благодаря усилиям созданного десять лет назад министерства оборонной промышленности, сегодня за рубежом наблюдается значительный спрос на вооружение и технику азербайджанского производства. Развивая военно-промышленный комплекс, Азербайджан, в первую очередь, обеспечивает собственные вооруженные силы, экономя при этом валюту, и в то же время, реализуя оборонную продукцию за рубежом, обеспечивает приток валюты в страну».

В понедельник в Евлахе под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание экспортеров ненефтяной продукции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)