Выплата компенсаций вкладчикам будет автоматизирована

2017-04-18 14:47 | www.oxu.az | 2

В будущем вкладчикам закрытых коммерческих банков Азербайджана компенсации будут выплачиваться на основании PİN-кода удостоверения личности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, тем самым отпадет необходимость в дополнительных процедурах, заполнении формы заявки, сберкнижках:

«Однако для этого ADIF должен иметь доступ к базе данных министерства внутренних дел».

У.А.

