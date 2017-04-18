В Азербайджане с начала года среднемесячная зарплата выросла на 5,9 %

2017-04-18 15:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, увеличившись на 5,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, составила 499,9 манатов.

Как сообщает в среду Государственный комитет по статистике, среднемесячная заработная плата в нефтяном секторе составила 3007,1 маната, в ненефтяном секторе - 440,6 маната. Заработная плата работников, занятых в госучреждениях составила 378,9 маната, на частных предприятиях - 671,5 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата в финансовой, страховой, строительной, профессиональной, научной и технической сферах, сферах добывающей промышленности связи и информации была выше среднего показателя по стране.

(Текст: Талех Агавердиев)