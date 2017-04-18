Валютные резервы Азербайджана выросли

2017-04-18 15:00 | www.oxu.az | 3

Валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2017 года составили 37 млрд 639,9 млн долларов США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, из них 88,2% или 33 млрд 207,2 млн долларов пришлось на долю Госнефтефонда (SOFAZ), а 11,8% или 4 млрд 432,7 млн долларов – на долю Центробанка Азербайджана (ЦБА).

В I квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 518,5 млн долларов или 1,4%.

За последний год валютные резервы сократились на 671,9 млн долларов или на 1,75%.

У.А.