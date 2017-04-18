В Мосуле уничтожили россиянина - главаря ИГИЛ

2017-04-18 15:09 | www.oxu.az | 6

Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации в Мосуле одного из военных главарей террористической группировки «Исламское государство», известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, возможно, он является выходцем из России.

По словам главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, террориста уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части города.

Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но подчеркивают, что, «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России».

Ранее иракские военные объявляли об уничтожении, предположительно, выходцев из России по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГИЛ сферу нефтепродуктов, и одного из военных командиров ИГИЛ Абу Мухаджира ар-Руси.

Н.О.