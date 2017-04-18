Энергетика является стратегическим направлением партнёрства с Казахстаном - президент Туркменистана

2017-04-18 15:57 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Стратегическим направлением партнерства между Туркменистаном и Казахстаном является энергетика, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов во время переговоров на высшем уровне в Астане, сообщает во вторник госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Глава Туркменистана в качестве примера привёл газопровод Туркменистан-Китай, построенный в 2009 году. Реализация этого уникального проекта имеет огромное значение для развития энергетического сотрудничества на пространстве Евразии. "В частности, для Казахстана это означает создание новых возможностей для поставок казахстанского газа в Китай, получение доходов от транзита энергоносителей через его территорию",- сказано в информации.

Бердымухамедов сказал, что инициируя эти и другие энергетические проекты, Туркменистан исходит из понимания необходимости интегрирования стран-соседей в новую архитектуру энергопоставок на континенте. По его словам, показательным здесь является тот факт, что Казахстан последовательно поддерживает туркменские инициативы в этой сфере, выступив соавтором двух соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН в 2008 и 2013 годах.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)