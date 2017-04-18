В Азербайджане появились условия для начала дедолларизации экономики - Совет финстабильности

2017-04-18 15:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Стабилизация на валютном рынке оказала адекватное влияние на национальную валюту Азербайджана, создав тем самым почву для начала дедолларизации экономики и сохранения инфляции на приемлемом уровне, сообщает во вторник Центральный банк.

Как отмечается, вопросы макроэкономической и финансовой стабильности были обсуждены в ходе заседания Совета финансовой стабильности под председательством премьер-министра Артура Расизаде.

Участники заседания отметили, что после января месячная инфляция начала снижаться, а, манат в определенной степени укрепился. Кроме того, начали восстанавливаться темпы экономического роста.

«С начала 2017 года была обеспечена эффективная тактическая координация денежной, курсовой и фискальной политик, началась реализация программы по оптимизации объема денежной массы. Активизация операций по стерилизации, проводимых Центральным банком, сыграла стабилизирующую роль в нейтрализации негативного эффекта излишней денежной массы на валютный рынок и курс маната», - говорится в сообщении ЦБА.

Совет финансовой стабильности создан 15 июля 2016 года. Полномочия секретариата Совета выполняет Центробанк Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)

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