Госслужба исключила еще одно имя из «черного списка»

2017-04-18 15:25 | www.oxu.az | 4

Служба финансового мониторинга при Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана обновила антитеррористический санкционный список в отношении «Аль-Каида» и ИГ в соответствии с решениями санкционного комитета Совета безопасности ООН от 8 апреля.

Об этом Oxu.Az сообщили в Палате.

По информации, из списка исключено имя Хадафи Абубакара Жанжалани.

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

У.А.

