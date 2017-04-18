Туркменистан выступает за региональную интеграцию в транспортной сфере

2017-04-18 16:03 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с госвизитом в Астане, считает, что ключевую роль в успешном экономическом развитии Туркменистана и Казахстана, их интегрировании в систему глобальных связей, играет сотрудничество в транспортной сфере, сообщает во вторник госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

Выступая на совместных переговорах в расширенном формате, туркменский глава отметил, что одним из ярких результатов этого сотрудничества стало сооружение железнодорожной магистрали по линии Казахстан-Туркменистан-Иран.

По словам главы государства, эта магистраль позволит вывести на качественно новый уровень экономическое и торговое сотрудничество между странами Центральной Азии и соседними регионами и придаст мощный импульс межрегиональным связям на долгосрочную перспективу.

Бердымухамедов подчеркнул, что туркмено-казахстанская кооперация в транспортном сегменте сегодня выступает одним из локомотивов развития Центральной Азии и сопредельных регионов, важнейшим фактором успешной экономической интеграции и партнерства по линии Север-Юг и Восток-Запад.

По его мнению, выгодное географическое положение Туркменистана и Казахстана на стыке континентальных евразийских маршрутов объективно диктует необходимость дальнейшего наращивания сотрудничества в транспортных проектах, участия в сооружении новых транспортно-транзитных коридоров регионального и континентального значения. Ранее сообщалось, что в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран.

По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов. По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

На экспертном уровне изучаются возможности перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

(Автор: Гусейн Гасанов)